النائب الأول لرئيس الجمهورية يلتقي بوفد دولة جنوب السودان



الخرطوم في 25 -2 -2018 م ( سونا ) -التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء، بوفد دولة جنوب السودان برئاسة السيد/ توت قلوال، مستشار رئيس دولة جنوب السودان .

وقال السيد/ توت قلوال في تصريح صحفي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، موضحاً أن اللقاء تطرق للترتيبات التي تمت لفتح المعابر بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه أكد للسيد/ النائب الأول خلال اللقاء جاهزية دولة جنوب السودان لفتح المعابر وتعزيز العمل التجاري مع السودان.

