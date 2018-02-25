نائب رئيس الجمهورية يطلع على نتائج اجتماع اللجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

الخرطوم 25-2-2018م (سونا)- اطلع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، على نتائج اجتماع اللجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي انعقد بجنيف مؤخرا بمشاركة السودان بوفد رفع المستوى .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالدكتور إدريس إبراهيم جميل، وزير العدل الذي أوضح أنه أطلع نائب رئيس الجمهورية على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماع اللجنة الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوفد أوضح للجنة الخطوات التي اتخذها السودان في توفير المتطلبات و الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، و قال "أكدنا للاجتماع أن قانون السودان لا يفرق بين الأشخاص و إنما يقف سويا بين كل الناس فضلا عن أنه تم تكوين مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشرف على كل السياسات التي تسهل تحقيق احتياجاتهم مع المؤسسات والأفراد" .



