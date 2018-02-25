رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشو

القاهرة 25-2-2018م (سونا) أدان رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهيم السلمي الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة23 فبراير2018م بالقرب من القصر الرئاسي وأحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية في ما تتخذه من إجراءات لحماية المدنيين والتصدي للعصابات الإرهابية المجرمة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثني حكومة جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها للتصدي والقضاء على الإرهاب واستكمال بناء مؤسسات الدولة، مطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه لحكومة الصومال لمساعدتها في بناء مؤسسات قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيساً وحكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

