المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالنيل الأزرق يجيز مقترح رؤساء اللجان بالمجلس التشريعي

الدمازين 25-2-2018م ( سونا) - عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ حسين يس حمد رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية؛ حيث قدم يس تنويرا شاملا حول نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الاتحادية الخرطوم؛ والتي بحث من خلالها جملة من الموضوعات منها المشروعات التنموية التي تنتظم الولاية في مجالات الطرق والمياه، مشيرا في هذا الجانب إلى أن العمل يمضي في تحسين شبكات المياه بحاضرة الولاية ومياه منطقتي دندرو والعزازة.

وفي ذات السياق إجاز المكتب القيادي - في جلسته مقترح رؤساء لجان المجلس التشريعي بالولاية والاستماع لتنوير من أمين أمانة الشباب حول سير العمل بمركز الإدخال بالحزب.

