رئيس الأركان المشتركة يواصل زيارته للسعودية ويشهد افتتاح معرض التصنيع (أفد2018م )

الخرطوم 25-2-2018م (سونا) - واصل رئيس الأركان المشتركة الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي زيارته للملكة العربية السعودية وشهد صباح اليوم افتتاح معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018م) في دورته الرابعة والذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية تحت شعار (صناعتنا قوتنا ) .

ويهدف إلي تحقيق رؤية المملكة (2030) وتوجهها نحو توطين الصناعات الرئيسية والتكميلية ويحظى بمشاركة واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية والمدنية.

وكان عدوي قد شهد الافتتاح بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في رفقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة*ووزير العمل والتنمية الإجتماعية علي بن ناصر الي جانبهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن صالح البنيان وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وبمشاركة رؤساء أركان الكويت، البحرين، باكستان ، والسنغال بالإضافة إلي رئيس هيئة أركان القوات البرية التركي وقائد القوات البرية الماليزية.

ورئيس الأركان المشتركة تفقد جرحى ومصابي القوات السودانية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا أن مشاركتهم واجب مقدس تهون في سبيله التضحيات مهما عظمت متمنيا لهم عاجل الشفاء والعافية.