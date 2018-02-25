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أخبار محلية - سياسية

رئيس الأركان يلتقي نظيره السعودي وعدد من رؤساء أركان الدول المشاركين في معرض الرياض

التاريخ : 25-02-2018 - 08:46:00 مساءً
الخرطوم 25-2-2018م (سونا) - إلتقي الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس الأركان المشتركة نظيره السعودي الفريق أول ركن عبدالرحمن صالح البنيان وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018م بالعاصمة السعودية الرياض .

وبحث اللقاء أوجه العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية وعدد من القضايا الإقليمية علي خلفية مشاركة السودان في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي تقودها السعودية إلي جانب تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

ومن ناحية أخري إلتقي عدوي بمقر إقامته بالرياض رؤساء أركان الكويت، البحرين، والسنغال كل على حدا وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.
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