الخرطوم تستضيف الجولة الثانية للملتقي الاستراتيجي السوداني الأثيوبي

الخرطوم 25-2-2018م (سونا) -

تبدأ غداً بالخرطوم أعمال الملتقى الاستراتيجي السوداني الإثيوبي في نسخته الثانية للعام 2018م وتستمر لمدة ثلاثة أيام فيما وصل الوفد الأثيوبي المشارك برئاسة الفريق طيار ركن آدم محمد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأثيوبية.

ويبحث الملتقى عددا من الأوراق المقدمة من الجانبين تشمل تبادل وجهات النظر الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب - لدى استقباله الوفد بمطار الخرطوم - اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الملتقى غدا الاثنين ، معربا عن سعادته لاستضافة السودان للملتقى للمرة الثانية.

وأضاف ( الورشة تنعقد برعاية كريمة من القيادة السياسية والعسكرية في السودان وأثيوبيا وتندرج ضمن التفاهمات الاستراتيجية بين البلدين وتفضي إلى استدامة الأمن والاستقرار ورعاية مصالح الشعبين).

من جانبه؛ أشار نائب رئيس الأركان العامة الأثيوبي الفريق طيار ركن آدم محمد إلى أهمية انعقاد الملتقى في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تستدعي البحث والتحليل، وقال: ( نحن هنا في الخرطوم للمشاركة في الورشة الاستراتيجية العسكرية المشتركة والتي سوف تناقش قضايا مشتركة نتمنى أن تثمر لفائدة البلدين الشقيقين ومصالحهم المشتركة).

