الحكومة التركية: وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على عملية غصن الزيتون

انقرة 26-2-2018م (ترك برس)- أكّد المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، لن يؤثر على عملية غصن الزيتون الجارية في مدينة عفرين السورية.

وأوضح بوزداغ في تصريح صحفي أن هدف عملية غصن الزيتون هو القضاء على التنظيمات الإرهابية وتطهير المنطقة من الإرهارب، وإحلال الأمن والسلام فيها.

وأضاف بوزداغ أن العملية تهدف أيضا إلى تحرير السكان من ضغوط وممارسات الإرهابيين، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وضمن عملية "غصن الزيتون"، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وبالإجماع، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، مشروع قرار كويتي- سويدي، يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع حصار قوات النظام، المفروض منذ خمس سنوات، عن منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق وبقية المناطق المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما، مع تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ومنذ أسبوع تشهد الغوطة الشرقية، آخر معقل للمعارضة السورية قرب العاصمة دمشق، واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب المستمرة بسوريا منذ سبع سنوات، واسقط خلال آخر اسبوع 400 قتيلا من المدنيين.

