السعودية تفتح باب القبول للوظائف العسكرية أمام الفتيات

الرياض 26-2-2018م( بي بي سي )- أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فتحت مديرية الأمن العام الأحد باب القبول للوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية".

وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة "سعودية الأصل، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما".

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال إنه يتخذ بها "نهجا اصلاحيا" في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.

