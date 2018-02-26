إدارة الشباب والرياضة بالسوكي تقيم تظاهرة ثقافية للناشئة والطلائع

السوكي 26-2-2018م ( سونا) - أقامت ادارة الشباب والرياضة بالسوكي تظاهرة ثقافية للناشئة والطلائع بالمحلية بحضور مدير إدارة الشباب والرياضة بالولاية والمدير التنفيذي بالمحلية ومديري الوحدات الادارية وهيئات الشباب والطلاب و الوحدات الادارية .

من جهته أوضح المدير التنفيذي الأستاذ الضو أحمد يعقوب أن النشاط الثقافي والاهتمام بالمبدعين و بقضايا وهموم الشباب والرياضة من اولويات المحلية ، وأكد دعمه ورعايته التامة للعمل الشبابي والثقافي و رعاية المبدعين والموهوبين لتفجير الطاقات الثقافية والإبداعية وثمن دور الادارة وعكسها للبرامج المختلفة ونشر الأنشطة مشيراً الي نجاحها وتفوقها في كثير من المنافسات والمشاركات.

فيما امتدحت مدير إدارة الشباب والرياضة بالولاية آسيا حسن نافع أهميه هذه البرامج والأنشطة والاهتمام والنهوض بمسيرة الشرائح التي تمثل نواة المجتمع وثمرة الإبداع وأعربت عن سعادتها بما تقدمه محلية السوكي من إبداعات واشادت بالعمل الثقافي والترتيب له في كل المحافل .

واشاد مدير إدارة الشباب والرياضة بالمحلية بوقفة المحلية في تنفيذ كثير من البرامج التي تهدف الي رعاية النشء .

