النائب الأول يجدد الدعوة لحاملي السلاح للإنضمام لمسيرة السلام

الخرطوم في 26-2-2018م(سونا)- جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح الدعوة لحاملي السلاح للإنضمام لمسيرة السلام والحوار التي إنتظمت البلاد.

وأوضح لدي مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لسفراء السودان بالخارج أن السياسة الخارجية تبدأ بلاشك من ترتيب الشؤون الداخلية مشيرا الي النجاح الذي تحقق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني كإحدي ثمرات الحوار السياسي الشامل الذي دعا له المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في مطلع العام 2015 وأضاف " ولهذه الغاية نمد أيادينا بيضاء لإخواننا حاملي السلاح" .

وقال إن إنعقاد هذا المؤتمر يأتي متزامنا مع إحتفالات البلاد بالذكري الثانية والستين للإستقلال وكذلك الذكري 62 لإنشاء وزارة الخارجية مبينا أن ذلك يمثل فألا حسنا لإستلهام العبر الوطنية .

وأضاف أن السودان يعول علي الدبلوماسية السودانية باعتبار أنها الفن والعلم لادارة التواصل بين الدول لإتمام عملية الحوار وعقد الصفقات التجارية وتوقيع المعاهدات الدولية فضلا عن أنها فن الحوار والمخاطبة من أجل التوصل الي أكبر قدر من المكاسب.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية التزام رئاسة الجمهورية بتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر لجهة دعم وترقية العمل الدبلوماسي في البلاد.



