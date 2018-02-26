هيئة الأحزاب والحركات الموقعة للسلام بشرق دارفور تبحث تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الضعين 26-2-2018م (سونا )- ناقشت هيئة الأحزاب والحركات الموقعة للسلام بولاية شرق دارفور في اجتماعا حضره والي الولاية بالإنابة الأستاذ مضوي أبو القاسم، السبل الكفيلة لتكوين هيئة جديدة تسيّر كافة الأمور الخاصة بالقوى السياسية بالولاية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كافه أهل السودان.

وأكد مضوي أبوالقاسم أن حكومته ستمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مشيداً بعملية حملة جمع السلاح والقضاء على الظواهر السالبة بالولاية والذي انعكس إيجابا على التنميه والاستقرار بالولاية.

وفي ذات السياق أوضح رئيس مجلس هيئة الأحزاب والحركات الموقعة بولاية شرق دارفور الأستاذ موسى عيسى المجهودات التي بذلتها القوة السياسية في الفترة الماضية والتي أسهمت بصورة إيجابية في عملية التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي، مناشدا الأحزاب السياسية بالمضي قدما من أجل الوحدة والسلام والتنمية والاهتمام بمعاش الناس إلى جانب تنفيذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني بالولاية.

من جانبه تلى نائب رئيس هيئه الأحزاب والحركات الموقعة بولاية شرق دارفور الأستاذ حامد عبد القادر حامد المخرجات التي خرج بها الاجتماع وذلك بتكوين لجنة لتقارب وجهات النظر في عملية تكوين هيئة جديدة مشيراً إلى أن اللجنه تكونت من أحد عشر شخصاً من مختلف القوة السياسية حيث يعرض اللجنة الخطة المقترح لتشكيل رؤساء الأحزاب السياسية وبعض الموافقة عليها ترفع اللجنة الخطة إلى والي الولاية للاعتماد عليها باعتبارها مكتبا تنفيذيا لهيئة الأحزاب والحركات الموقعة بالولاية.