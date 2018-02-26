قيادات محلية قلي بالنيل الأبيض تؤكد جاهزيتها لإستقبال البشير في زيارته المرتقبة مارس المقبل

كوستي في 26 - 2 - 2018م ( سونا ) - خاطب الأستاذ محمد أحمد معلا معتمد محلية قلي صباح اليوم اللقاء التحضيري للجان الشعبية وروساء شعب الأساس وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة بالمؤتمر الوطني الذي نظمته لجنة الحشد لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة لمحلية قلي في مارس المقبل .

وأكد معتمد محلية قلي أن زيارة رئيس الجمهورية تعد زيارة تاريخية ولها أبعادها السياسية والاقتصادية والخدمية.

وقال إن رئيس الجمهورية سيفتتح المرحلة الأولى من طريق كوستي- الفشاشوية- الشور الدويم، كما يخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة الطويلة حاضرة محلية قلي، ودعا كافة القيادات ومواطني المنطقة للخروج لاستقبال رئيس الجمهورية لرد الوفاء والالتفاف حول القيادة.

من جهته أكد الأستاذ مهدي الطيب الخليفة نائب دائرة قلي بالمجلس الوطني أن محلية قلي ظلت على مر السنين تشكل حضوراً مشرفاً في كل زيارات رئاسة الجمهورية للمنطقة، وقال إن طريق كوستي- الشور- الدويم الذي كان حلماً أصبح واقعاً حقيقياً وسيسهم في النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمحلية قلي .

وناشد الأستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والإعلام والسياحة عضو اللجنة العليا لزيارة رئيس الجمهورية كافة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في استقبال رئيس الجمهورية، وقال إن الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية تدعم مسيرة التنمية والخدمات بالمحلية.

من جهتهم أكد رؤساء اللجان الشعبية ورؤساء شعب الأساس بالمؤتمر الوطني جاهزيتهم لاستقبال رئيس الجمهورية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجمهورية وحكومة الولاية لإلتزامهما بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحلية.