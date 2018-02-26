البشير يمنح السفير الياباني وسام النيلين من الطبقة الأولى

الخرطوم 26-2-2018م(سونا) - منح السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير السفير الياباني بالخرطوم ريو انشى هوريبى وسام النيلين من الطبقة الأولى بعد انقضاء فترة عمله بالسودان.

جاء ذلك لدى لقائه بسعادة السفير اليوم ببيت الضيافة.

وفي تصريحات صحفية أكد السفير الياباني عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وامتدح الفترة التي قضاها بالسودان وما وجده من حفاوة وترحيب ، معربا عن أمله أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

الأستاذ حامد ممتاز وزير الدولة بالخارجية قال إن السفير الياباني المنتهية فترة عمله بالسودان كان شاهدا على العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد منها الحوار الوطني ورفع العقوبات الاقتصادية، متمنيا له التوفيف في مهامة الدبلوماسية.