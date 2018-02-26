بغداد تمدد الحظر على الرحلات الجوية إلى مطارات إقليم كردستان 3 أشهر أخرى

بغداد -26 - 2 - 2018 - اليوم السابع - أ ف ب

مددت الحكومة العراقية الحظر الجوى على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق، حسبما أكد مصدر رفيع فى مطار أربيل الدولى اليوم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر اخرى". وكانت الحكومة العراقية حظرت فى سبتمبر الماضى الرحلات الدولية من وإلى مطارى أربيل و السليمانية، ردا على الاستفتاء حول مستقبل كردستان الذى نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانونى.

واعتبر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن أزمة إقليم كردستان الأخيرة سببها المعركة على النفط وامتداد الإقليم وازدياد سيطرته على الأراضى، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء الماضى.

وأكد العبادى، فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، أن لا حصار على إقليم كردستان، بل تواصل بغداد تعزيز سلطتها الاتحادية بضمانها المنافذ والمطارات فى السليمانية وأربيل، موضحا أنه فى جميع دول العالم المنافذ الحدودية هى مسؤولية اتحادية.