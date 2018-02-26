حسبو يؤكد رعايته للبطولة القومية لمشروع المناظرة في السودان

الخرطوم 26-2-2018م(سونا)- أكد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية رعايته للبطولة القومية لمشروع المناظرة في السودان التي تنطلق فعالياتها في الفترة من العاشر الي الخامس عشر من شهر مارس المقبل بالخرطوم. مؤكدا تبني و اهتمام الدولة بمشروع المناظرة القومية بصفة عامة

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد من مركز بروفيسور عبدالله الطيب و مركز مشروع المناظرة في السودان.

وقال الاستاذ يحيى محمد عثمان المدير التنفيذي لمركز مناظرات السودان أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المرتبطة بمفهوم المناظرة و المنهجية المتعلقة بمشروع المناظرة و مستوى التشبيك و التنسيق بين مركز مناظرة السودان و المراكز الإقليمية و الدولية.

و اشار يحي الى ان نائب رئيس الجمهورية اطلع علي مشروع رواد المناظرة التي تقيمها مؤسسة قطر للعلوم و تربية المجتمع بالإضافة إلى أنه وقف على اخر الترتيبات لانطلاقة النسخه الثانية من مناظرات الجامعات التي تنطلق في العاشر و حتى الخامس عشر من شهر مارس المقبل .

و أضاف يحي بان اللقاء تطرق الى كيفية تنزيل مفهوم المناظرة و الحوار الي ارض الواقع و ربطها بقضية الهوية القومية الجامعة لاهل السودان .

