نائب رئيس الجمهورية يوجه بأهمية تفعيل اللجنة العليا لجمع السلاح و العربات غير المقننة بكسلا

الخرطوم 26-2-2018م (سونا)- وجه نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، بأهمية تفعيل اللجنة العليا لجمع السلاح و العربات غير المقننة و ضرورة ضبط الحدود و التهريب السلعي و الأمن المجتمعي .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم، بالاستاذ آدم جماع، والي ولاية كسلا الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مخرجات مؤتمر سهل البطانة فيما يتعلق بعمليات جمع السلاح و العربات المقننة، بالإضافة إلى أن نائب الرئيس استمع إلى تنويرعن إنجازات لجنة أمن كسلا فيما يختص بجمع السلاح و العربات غير المقننة و عن التهريب السلعي و الجهود المبذولة من القوات المسلحة الموجودة بكسلا .

و أكد جماع أن ولاية كسلا حققت نجاحات كبيرة في مسألة حملة جمع السلاح و تقنين العربات غير المقننة و التهريب السلعي، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بولاية كسلا .

