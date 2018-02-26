اللاجئون التشاديين يبدأون العودة إلى مناطقهم من أم شالايا ومكجر في وسط دارفور

الجنينة 26-2-2018م (سونا) - أوضح الأستاذ مجيب الرحمن مهند يعقوب، مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور، وضع كافة الترتيبات الإدارية والطبية والفنية واللوجستية لترحيل اللاجئين التشاديين من مناطق بغرب ووسط دارفور إلى منطقة مديهينا في شرق تشاد بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال خلال تنوير لوسائل الإعلام نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح المشروع.

وقال أن المؤتمر الحدودي الذي يعقد الأسبوع المقبل يسهم في عودة السودانيين من تشاد، وهم حوالي ثلاثين ألف لاجئ من معسكرات اللجوء، مبيناً أن عمليات تفويج لأكثر من أربعة آلاف من اللاجئين التشاديين ستبدأ غدا الثلاثاء من منطقتي مكجر أم شالايا في وسط دارفور، مبينا أن الظروف أصبحت مواتية للعودة بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين السودان وتشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للترتيب لعودة اللاجئن طواعية إلى مناطقهم .

