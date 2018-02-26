وكيل الخارجية : مؤتمر السفراء سيركز على الدبلوماسية الاقتصادية

الخرطوم في 26 -2 -2018 م (سونا) - قال السفير عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية إن مؤتمر السفراء سيركز على الدبلوماسية الاقتصادية دبلوماسية المال والأعمال والتنمية المستدامة .

وأضاف أن المؤتمر سيشتمل على عشرة محاور وهي سبل ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي فرص وتحديات الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ودور الدبلوماسية في التجارة وجذب الاستثمارات الخارجية وقضايا السودان في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنطقة التجارة العالمية والديون الخارجية والترويج للسياحة والآثار و السلام ومهددات الأمن القومي .

وقضايا العون التنموي ودور السودان في الأمن الغذائي ونظرة مستقبليه لسياسة السودان الخارجية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش 14 ورقة عمل، كما سيناقش قضايا وتحديات السودان الخارجية .

وقال الوكيل آن الأوان أن نعظم الإفادة من مناخ الأمن والاستقرار الذي ساد مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأن تركز الدبلوماسية على جذب الاستثمارات لهذه الولايات، وأشار إلى الحوار الجاد والعميق الذي شمل الدول الأوروبية والعلاقات المتصلة مع دول آسيا وأمريكا الجنوبية والعلاقات الحميمة مع الدول العربية والإفريقية وتكثيف الجهود وإحكام التنسيق وتعزيز الفعالية لزيادة الصادرات السودانية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتواصل دورها المشهود في إيواء اللاجئين ومد يد العون الإنساني والمساهمة في أمن وسلام العالم .

