وزير الدولة بمجلس الوزراء يثمن دور المجلس الزراعي في ترقية الأداء المهني بالقطاع الزراعي بالبلاد

الخرطوم فى 26-2-2018م (سونا) - ثمن الأستاذ طارق توفيق محمد وزير الدولة بمجلس الوزراء دور المجلس الزراعي وعمله في ترقية الأداء المهني بالقطاع الزراعي بالبلاد الذي يمثل دعامه الأمن القومي.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم الاثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الملتقى الأول لمفوضي المجلس الزراعي بالولايات الذي يأتي تحت شعار " الإسناد الولائي لتطوير مهنة الزراعة" .

ودعا الأستاذ طارق توفيق مفوضي المجلس الزراعي إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لتطوير الإنتاج الزراعي وترقية أداء العاملين في هذا المجال.

وخاطبت الملتقى البروفيسور انتصار يوسف تركي، رئيس المجلس الزراعي السوداني، مؤكدة أن العالم ينظر إلى السودان باعتباره نموذجا للنهضة الزراعية حيث تعتبر الزراعة عمود الاقتصاد الوطني وأساس الأمن الغذائي، وأوضحت دور المجلس في رفع كفاءة وترقية المهن الزراعية وتحديد سلوك العاملين وتطبيق المعايير والنظم القياسية بجانب قيامه بتوفير العديد من الفرص التدريبية بالتنسيق مع المراكز المتخصصة.

وأكد الملتقى مرجعية المجلس الزراعي ودوره الأصيل في إعداد الإحصاءات الزراعية وشمولية عمله في اعتماد وتقديم كليات المجالات الزراعية مما يستوجب بناء شراكات مع مؤسسات نظيرة لإنتاج نظم ومعايير تمثل خارطة موصلة إلى ممارسة زراعية رشيدة تتيح لمنتجات السودان فى المنافسة عالمياً.

كما استعرض الملتقى عدة تقارير للمفوضين بالولايات أوضحت في مجملها المساحات المزروعة بالولايات والبنيات التحتية والمحاصيل التي تذخر بها الولاية بجانب احتياجات الولايات التدريبية وأوصى الملتقى بضرورة تعزيز أوجه التعاون والتكامل مع كافة الجهات المختصة بالعمل الزراعي بالولايات مما يعزز دور المجلس في ترقية المهنة وعقد ملتقيات دورية بالولايات.