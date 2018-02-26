رئيس القضاء يزور محاكم وتسجيلات الأراضي بالباقير بولاية الجزيرة

الخرطوم في 26/2/2018 (سونا) - قام مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء اليوم بزيارة لمجمع محاكم وتسجيلات الأراضي بالباقير ومجمع محاكم الكلاكلة ومجمع محاكم العمل بالخرطوم، يرافقه رئيس الجهاز القضائي الخرطوم والمسجل العام للأراضي و الرئيس العام لإدارة المحاكم.

وقد اطلع سعادته على سير الأوضاع بالمحاكم والتسجيلات واستمع إلى شكاوى المواطنين، كما وجه باستعجال النظر في الدعاوى مع تجويد الأداء.

وذكر رئيس القضاء أن المحاكم شرعت أبوابها لتحقيق العدل وردع المفسدين ولا تهاون، وسوف يتم إعمال نصوص القانون بلا مجاملة أو محاباة، كما اطمأن على بيئة العمل الداخلية بالمحاكم، موجها بسد الفجوات والنقص في المحاكم.

