الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:30:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يزور محاكم وتسجيلات الأراضي بالباقير بولاية الجزيرة

التاريخ : 26-02-2018 - 04:26:00 مساءً
الخرطوم في 26/2/2018 (سونا) - قام مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء اليوم بزيارة لمجمع محاكم وتسجيلات الأراضي بالباقير ومجمع محاكم الكلاكلة ومجمع محاكم العمل بالخرطوم، يرافقه رئيس الجهاز القضائي الخرطوم والمسجل العام للأراضي و الرئيس العام لإدارة المحاكم.
وقد اطلع سعادته على سير الأوضاع بالمحاكم والتسجيلات واستمع إلى شكاوى المواطنين، كما وجه باستعجال النظر في الدعاوى مع تجويد الأداء.
وذكر رئيس القضاء أن المحاكم شرعت أبوابها لتحقيق العدل وردع المفسدين ولا تهاون، وسوف يتم إعمال نصوص القانون بلا مجاملة أو محاباة، كما اطمأن على بيئة العمل الداخلية بالمحاكم، موجها بسد الفجوات والنقص في المحاكم.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء