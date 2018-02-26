البشير يطلع على أداء وزارة النفط والغاز

الخرطوم 26-2-2018م (سونا) - اطلع المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، على أداء وزارة النفط والغاز في المرحلة الماضية وجهود الوزارة لزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببيت الضيافة بـ د. عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز، والذي أوضح في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في حقول النفط ، موضحا أن هناك استكشافات لإحدى الحقول، سيتم الإعلان عنها فور التوصل إلى النتائج، و التي يتوقع أن تسهم في زيادة الإنتاج النفطي في البلاد، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على زيادة المخزون النفطي من خلال الاستكشافات الجديدة .

