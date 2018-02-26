الأمم المتحدة تثمن جهود السودان ونجاحه في تنفيذ خطة حماية الأطفال في مناطق النزاعات

كادقلي 26-2-2018م (سونا) - ثمنت السيدة فرجينيا غامبا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال في مناطق النزاعات جهود الحكومة السودانية للوفاء بإلتزاماتها بالإتفاقية والمتطلبات الخاصة بإدارة ملف حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح ونجاحه الكبير في هذا الجانب خلال الفترة الماضية .

وقالت في تصريحات صحفية اليوم عقب زيارتها لولاية جنوب كردفان علي رأس وفد رفيع المستوي واجتماعها باللجنة الولائية العليا الخاصة بهذا الملف الذي ترأسه نائب الوالي وزير التخطيط العمراني الدكتور بابكر أحمد بابكر قالت إن الزيارة ميدانية للوقوف علي سير تنفيذ خطة حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة السودان مشيرة الى تقدم جنوب كردفان كبرى ولايات السودان تأثرا بالنزاع المسلح في تطبيق الإتفاقية الخاصة بهذا الجانب والذي وصفته بالكبير والملحوظ .

ودعت إلى التطبيق الفعال للخطة برمتها لتحقيق الحماية الكلية للأطفال في مناطق النزاع المسلح .

وفي السياق أكد نائب الوالي وزير التخطيط العمراني الدكتور بابكر أحمد بابكر التزام حكومة الولاية وأجهزتها الرسمية العسكرية منها والشرطية والأمنية بمحاور تنفيذ الخطة ضمانا لتوفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق النزاع .

وأشار إلي اهتمام حكومة الولاية بتكوين لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة والي الولاية والمعنيين به لتسهيل تنفيذ الخطة وقال "ليست هنالك أي خروقات تجاه الأطفال بالولاية" .

ونبه إلي أن الولاية تستقبل يوميا عشرات الأطفال العائدين الفارين من مناطق التمرد وتوفير خدمة التعليم والصحة والرعاية لهم ولأسرهم إضافة إلي إدخال البعض منهم في مراكز التدريب المهني والحرفي بغرض إدماجهم في المجتمع وحمايتهم من التشرد والنزوح، معربا عن شكره للمنظمة الأممية على وقوفها الميداني علي حجم التقدم المحرز في هذا الملف بجنوب كردفان وعموم السودان .

فيما أوضح أمين أمانة الطوارئ بالمجلس القومي لرعاية الطفولة ممثل اللجنة الفنية العليا الرفيعة المستوي لتنفيذ الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة العميد حقوقي معاش محمد حسين فضل الله أن الزيارة تعتبر ميدانية لتلمس موقف تنفيذ الخطة منذ توقيعها خلال فترة الثمانية عشر شهرا الماضية .

وأشار إلي أن تقرير الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر من العام 2017 أظهر تصنيفا إيجابيا جديدا للسودان في هذا الملف من خلال التدابير والإجراءات الجادة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة .

وثمن في هذا الجانب دور الولاية الرائد في تنفيذ خطة العمل الرامية لحماية الأطفال ، معربا عن أمله في أن تتواصل برامج الدعم ومشروعات إعادة التأهيل للأطفال والمجتمعات المتأثرة بالحرب لتوفير الحماية الكاملة للأطفال والمجتمع بجنوب كردفان .

