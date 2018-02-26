وزير الدولة بالاستثمار يجدد ترحيب السودان بالمستثمرين والشركات السعودية

الخرطوم 26-2-2018 (سونا) - جدد وزير الدولة بوزارة الاستثمار المشرف على الاستثمارات السعودية بالسودان الاستاذ أسامة فيصل ترحيب السودان بالمستثمرين والشركات السعودية الراغبة فى العمل في السودان.

وعبر لدى لقائه اليوم بمكتبه بوفد شركة سعودية تعمل فى مجال الانشاءات والقطاع العقارى وعدد من اعضاء مجلس الاعمال السودانى السعودى، عبر عن تطلع الوزارة للمزيد من الاستثمارات السعودية بالبلاد سيما ان تجاربها الاستثمارية ناجحة وأسهمت فى حركة الانتاج بالبلاد، وقال ان القطاع العقارى من القطاعات الواعدة مع تنامي الطلب عليها، مستعرضا تجربة السودان فى مشاريع الاسكان الجاهزة لمختلف الشرائح، متطرقا للشراكات بين القطاع الخاص والحكومة.

فيما ابدى المستثمر السعودي رغبته في الاستثمار فى القطاع العقارى، مشيرا الى انهم وقفوا على بعض التجارب فى هذا المجال ، وأوضح ان الشركة لها اعمال عقارية وانشائية بالمملكة السعودية وبصدد افتتاح اول مشروع للاسكان الجاهز، مؤكدا ضرورة العمل على تطوير الاستثمارات السعودية بالسودان والتى وصفها بالمشجعة.

وامن اللقاء على عقد لقاءات اخرى للوقوف على تجارب الشركة و رؤيتها الإستثمارية، الى جانب الاطلاع على المزيد من التجارب فى المجال العقاري في البلاد، كما امن اللقاء على اهمية أن يلعب مجلس الاعمال دورا فى التعريف بمقومات ومزايا الاستثمار في السودان ودعم الجهود المشتركة بما يعزز من تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

