سوناطراك الجزائرية تعزز التعاون مع بي.بي وشتات أويل

الجزائر 26-02-2018م (رويترز) - قال بيان مشترك إن شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز وقعت مذكرة تفاهم يوم الاثنين مع شتات أويل النرويجية وبي.بي البريطانية لتعزيز التعاون خاصة في قطاع أنشطة المنبع في مجال الاستكشاف.

ولم تقدم الشركتان المزيد من التفاصيل.

والمذكرة أحدث مؤشر إلى سعي سوناطراك لتعميق العلاقات مع شركات النفط الكبرى منذ تولى عبد المؤمن ولد قدور منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل عشرة أشهر. وتمكن ولد قدور من حل نزاعات مع شركات أجنبية، بما في ذلك إيني وسايبم الإيطاليتان وتوتال الفرنسية.



ويهدف التحرك إلى تعزيز جاذبية سوناطراك لتأمين استثمارات وتكنولوجيا لزيادة إنتاجها الراكد من النفط والغاز، الذي يشكل ما يصل إلى 97 بالمئة من إيرادات الدولة.



ولدى بي.بي. وشتات أويل أنشطة بالفعل في الجزائر، وتعملان مع سوناطراك في محطة تيقنتورين للغاز في منطقة عين أمناس.



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