فودافون العالمية تبيع حصتها في وحدة قطر مقابل 301 مليون يورو

لندن 26-2-2018م (الأناضول) - أعلنت مجموعة فودافون العالمية، اليوم الإثنين، بيع حصتها البالغة 51 بالمائة في شركتها التابعة "فودافون قطر" مقابل 301 مليون يورو (370.6 مليون دولار) لصالح مؤسسة قطر للاستثمار.

وأوضحت المجموعة في بيان لبورصة لندن، أن ماركة فودافون ستبقى في قطر من خلال اتفاقية شراكة العلامات التجارية، التي تم توقعيها اليوم لمدة خمس سنوات مقبلة.

و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة مدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية، بدأت تشغيل شبكتها للهاتف المحمول في مارس 2009.

وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف الضوئية لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012.

وقدرت المجموعة في بيانها اليوم، عدد العملاء المستفيدين من خدمها، بنحو 1.4 مليون مستفيد في قطر.

