المؤتمر الوطني يؤكد اهتمامه بتطوير العلاقات الحزبية مع دول القارة الأفريقية

الخرطوم 26-2-2018م (سونا) - أكد دكتور الصادق محمد علي؛ نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني؛ أمين امانة أفريقيا؛ اهتمام الحزب بتطوير علاقاته مع الدول الأفريقية ودول الجوار في إطار العمل السياسي الحزبي لتحقيق المصلحة المشتركة لدول الإقليم في ظل التحولات والتغيرات التي تحدث في المنطقة .

ووجه الصادق محمد علي - خلال اجتماع أمانة أفريقيا بمقر القطاع بالخرطوم اليوم ، وجه رؤساء الدوائر بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتفعيل اتفاقيات التعاون الحزبية الموقعة بين المؤتمر الوطني، والأحزاب الحاكمة في دول القارة، بالإضافة الى السعي لخلق شراكات جديدة مع الأحزاب التي ليست لها علاقات مع المؤتمر الوطني .

وقال إن علاقات الأحزاب الحاكمة في الدول تقوي الروابط بين حكومات وشعوب تلك الدول، ويقوي الشراكات التكاملية في القارة .

وأضاف: إن الموجهات العامة للحزب والدولة خلال الفترة المقبلة؛ هو الانفتاح وخلق شراكات زكية مع دول العالم بصورة عامة ومع دول أفريقيا ودول الجوار بصورة خاصة، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الحزب بنظرائه في الإقليم. داعيا الى المحافظة على هذه العلاقات والسعي المستمر لترقيتها وتعزيزها من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحزبية الثنائية .

