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ماي تبلغ آبي: الشركات اليابانية ستظل تلقى ترحيبا في بريطانيا بعد بريكست

التاريخ : 26-02-2018 - 09:03:00 مساءً
لندن 26-2-2018 م (رويترز) - سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اتصال هاتفي مع نظيرها الياباني يوم الاثنين، إلى طمأنة اليابان إلى أن الشركات اليابانية ستظل تلقى ترحيبا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم مكتب ماي "رئيسة الوزراء أطلعت رئيس الوزراء (الياباني شينزو) آبي على ما دار في اجتماعها مع رؤساء شركات يابانية كبرى في داونينج ستريت في وقت سابق هذا الشهر، وأكدت مجددا التزام الحكومة بضمان أن تظل المملكة المتحدة محتفية بالشركات اليابانية".
وحذرت اليابان ماي في وقت سابق هذا الشهر من أن الشركات اليابانية ستضطر لمغادرة بريطانيا إذا جعلت الحواجز التجارية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أنشطة أعمالها غير مربحة.
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