وزارة الدفاع الروسية تكرم ضباط سودانيين وسام ميدالية توثيق التعاون العسكري

الخرطوم 26 - 2018 م ( سونا ) - صادقت وزارة الدفاع الروسية علي منح عدد من الضباط السودانيين الذين أسهموا بجهدهم وبفكرهم في توطيد العلاقات بين البلدين وسام ( ميدالية توثيق التعاون العسكري) ويأتي ذلك تمتينا للعلاقات بين جمهوريتي السودان وروسيا الإتحادية وتقديرا لجهود السودان المبذولة في تطويرها .

وسلم الميدالية لهم اليوم الملحق العسكري بالخرطوم العقيد *فلاديمير هيراسيمينكون حيث جرت مراسم التوسيم في احتفال رسمي بمباني رئاسة الأركان المشتركة بحضور وتشريف رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج واللواء طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد مساعد رئيس أركان القوي الجوية لشؤن الطيران وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج لدي مخاطبته الحفل عن شكر وتقدير وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة لوزارة الدفاع الروسية وملحقها بالسودان علي هذه البادرة الكريمة وقال ( علاقتنا بروسيا إستراتيجية وسنمضي بها إلي الأمام لفائدة البلدين في ظل التكتلات العالمية وتكامل الأدوار الدولية) ، وأضاف ( حريصون علي أن نصل بهذه العلاقات إلي أرفع المستويات).

من جانبه عبر الملحق العسكري لجمهورية روسيا الإتحادية بالسودان العقيد فلاديمير هيراسيمينكو عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين مجددا حرص بلاده علي تطويرها خاصة في مجالات التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات.

وفي ذات الوقت أشار اللواء مهندس مستشار مصطفي علي محمد أحمد نائب رئيس أركان القوي الجوية للإمداد والهندسة ممثل المحتفي بهم إلي أن التكريم دلالة علي قوة العلاقات السودانية الروسية الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمان خاصة في مجالات التعاون العسكري

وقدم شكره وامتنانه إنابة عن المحتفي بهم لوزارة الدفاع الروسية والملحق العسكري وأضاف هذا التكريم لكل أفراد القوات المسلحة السودانية.