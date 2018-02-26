إدارة الإستثمار بجنوب دارفور تقدم الإمتيازات والإعفاءات اللازمة للإستثمار بالولاية

نيالا 26 -2-2018 م (سونا) - تراس مدير الادارة العامة للاستثمار والصناعة بولاية جنوب دارفور الاستاذ مهدي بدو الإجتماع الذي ضم وزارة الزراعة والغابات والري ومطاحن الغرب للغلال اليوم بنيالا.

وأكد خلاله إلتزام إدارته وحكومة الولاية بتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المستثمر الي جانب تقديم الامتيازات والإعفاءات اللازمة للإستثمار للإستفادة من قانون تشجيع الإستثمار ولفت الي تشكيل جمعيات زراعية تشاركية مع المستثمرين تحقيقاً لرضي صغار المزارعين .

واعرب عن أمله في جذب شراكات ومستثمرين جدد وإستغلال الموارد المحلية لتوطين زراعة القمح ومضاعفة الإنتاج من أجل تشغيل مطاحن الغلال بنيالا فيما أعلن مدير عام وزارة الزراعة والغابات بالإنابه د. محمد شريف ان وزارته على اهبة الإستعداد لتوفير المساحات الزراعية الصالحة لزراعة القمح ، مشيراً الي ان الدراسات والأبحاث هي الأهم في الوقت الحالي مناشداً بضرورة إعداد دراسة متكاملة من جهات مختصة لتوفير المعلومات والبيانات عن الموارد وطبيعة جغرافية المناطق المشار إليها كمشاريع للإنتاج .وفي ذات السياق أكد الباشمهندس ابراهيم محمد طه التجاني علي تجربة نجاح إنتاج القمح الكندي بجبل مرة والذي يعد من أجود أنواع القمح في العالم كاشفاً عن تعاقد مطحن غلال الغرب ومصرف التنيمة بالولاية لإستجلاب أعداد مقدرة من القمح من مشروع الجزيرة توطئة لبدء العمل بالمطحن لافتاً إلى إمكانية توفير طاقة كهربائية تقدر بعشرين ميقاواط لعملية الري المحوري بمزارع القمح بدارفور.

وأشار خبير الموارد الطبيعية والتنمية الريفية د. شمو ابراهيم شمو الي ضرورة إهتمام الدولة بالإنتاج وتمكين البحوث الزراعية معللاً بان تراجع الإنتاج الزراعي مبني علي الإختلال البيئ وإنخفاض في الإنتاج الحيواني سيما الابقار مشيراً الي النقلة النوعية لإنسان ومجتمع دارفور سيما في ثقافات ( المأكل والملبس) .

