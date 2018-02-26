الوطني يكمل إجراءات التسليم والتسلم

الخرطوم 26 - 2 - 2018 م ( سونا ) - إكتملت بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني مساء اليوم الإثنين عملية التسليم والتسلم بين دكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية مساعد رئيس الجمهورية وسلفه المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق وذلك بحضور رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات بالحزب.

وأشاد د. فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية عقب عملية التسليم والتسلم بجهود إبراهيم محمود وإنجازاته التي وصفها بالمقدرة خلال الفترة الماضية خاصة علي مستوي إعادة بناء الحزب وإنجاز الحوار الوطني ومابذله من جهود في ملف السلام واستفتاء دارفور .

وقال إن ماتحقق بقيادة محمود يحسب لكل قيادات الحزب ، وأبان فيصل أن إن اجتماعه الأول مع رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات الذي أعقب عملية التسليم والتسلم تم خلاله التفاكر حول القضايا والتحديات العاجلة التي يجب أن يتم البدء في مواجهتها فورا ومراجعة البرامج التي تحتاج لترتيب للمرحلة المقبلة واستعدادا لانتخابات 2020م.

وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل تحدي للحزب لتنفيذ البرنامج الإنتخابي لرئيس الحزب رئيس الجمهورية وانجاز البناء القاعدي الذي يبدأ مطلع أكتوبر القادم.

من جانبه قال إبراهيم محمود إن المؤتمر الوطني هو داره التي عاش فيها كل حياته وأضاف: ( انا جندي فيه أينما وجهت فيه أذهب ،ونحن جنود مع الأخ فيصل وأنه "سيقود الحزب كأفضل مما فعلنا) مقدما الشكر والتقدير لرؤساء القطاعات وأمناء الأمانات الذين عملوا معه في الفترة السابقة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ توجهات الدكتور فيصل في كافة البرامج والمشروعات.