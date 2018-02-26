الأمين العام للحركة الإسلامية يشيد بجهود حكومة شرق دارفور في تحقيق المصالحات القبلية

الضعين 26 - 2- 2018 م ( سونا ) - خاطب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن الملتقي الفكري بولاية شرق دارفور لتجديد الرؤي المستقبلية بحضور والي الولايه الأستاذ أنس عمر محمد وعضوية هياكل الحركة الإسلامية والجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية .

و امتدح خلال حديثه جهود حكومة الولاية في التنمية والإعمار وتحقيق المصالحات القبلية التي جرت مؤخراً في الولاية والتي عززت التواصل الإجتماعي بين كافة مكونات الولاية .

من جهته قال الوالي أنس عمر إن الولاية ماضية في توفير الخدمات الأساسية ودعم الترابط الإجتماعي، معلنا عن عزم حكومته تنفيذ العديد من الخطط والمشروعات المستقبلية المتمثلة في تقديم الخدمات اللازمة لمواطن الولايه.

