المؤشر نيكي يصعد 1.07% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو 27-2-2018 م (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وزاد نيكي 1.07 في المئة ليصل إلى 22391.67 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 في المئة مسجلا 1790.62 نقطة.

