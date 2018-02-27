نيكي هيلي تلوح بـإجراءات أمريكية ضد إيران لا تستطيع روسيا منعها

نيويورك 27 - 2 - 2018 م (الأناضول ) - إتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الإثنين، روسيا بـ"حماية النظام الإيراني الراعي للإرهاب"، ملوحة باتخاذ بلادها وحلفائها إجراءات ضد طهران "لا تستطيع موسكو منعها".

وكانت هيلي تعلق على إخفاق مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم في اعتماد مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن بسبب استخدام موسكو حق النقض "الفيتو ".

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه "رغم الأدلة الساحقة التي قدمها فريق الخبراء المستقل في اليمن التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إيران لحظر الأسلحة هناك أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار كان من شأنه أن يدعو لمحاسبة إيران على أفعالها".

وفي المقابل تبني المجلس وبالإجماع مشروع قرار روسي ،غابت عنه أية إشارة لإيران، بشأن تمديد عمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام ينتهي في 26 فبراير/شباط 2019.

وأضافت هيلي :"التقرير النهائي لفريق الخبراء خلص أن إيران أخفقت في منع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية وتكنولوجيا المركبات الجوية بدون طيار، إلى الميليشيات الحوثية (جماعة "أنصار الله") في اليمن".

وتابعت "عرقلت روسيا مرارا مجلس الأمن عن العمل ضد نظام الأسد الهمجي في سوريا".

واستدركت قائلة "واليوم، تحمي روسيا النظام الراعي للإرهاب في إيران. وعلى الرغم من وجود جبل من الأدلة الموثوقة والمستقلة التي تبين أن إيران انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، إلا أن روسيا تمنع المساءلة وتعرض المنطقة بأسرها للخطر".

وأعربت المندوبة ألأمريكية في بيانها عن امتنانها للدول الأعضاء بالمجلس التي ساندت مشروع القرار البريطاني خلال التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن.

وأردفت "نشكر لهذه الدول (11 دولة من مجموعة 15 دولة أعضاء بالمجلس) إلتزامها القوي بمعالجة التهديد الإيراني للأمن الإقليمي".

ولوحت هيلي باتخاذ إجراءات (لم توضحها) ضد إيران قالت إن روسيا لن تستطيع منعها.

وقالت "إذا كانت روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع الإجراءات ضد سلوك ايران الخطير والمزعزع للإستقرار فإن الولايات المتحدة وشركائها سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران لا يستطيع الروس منعها ".