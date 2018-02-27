محلل اقتصادى يثمن جهود البنك المركزى فى تهيئة البيئة الاستثمارية بالبلاد

الخرطوم 27 -2-2018 م (سونا) - ثمن بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحرى الاهلية الإقتصادى المعروف الجهود التى ظل يبذلها بنك السودان لترقية وتهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد والتى من بينها سعيه لإجراء عمليات دمج فى القطاع المصرفى لمراجعة السياسات المصرفية لجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.

وأشار عيسى فى تصريح (لسونا) للدور المهم والكبير الذى ظلت تلعبه المصارف السودانية فى دعم المشروعات التنموية الاستراتيجية في البلاد مشددا سيادته على ضرورة إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف الاقتصاد القومى للبلاد وتطلعات المستثمرين بالداخل والخارج بصورة تمكنهم من أداء رسالتهم التنموية بالبلاد .

وأضاف عيسى إن الراهن الاقتصادى للبلاد يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع لعقد شراكات على المستوى الإقليمى والعالمى خاصة أن البلاد تستشرف مرحلة جديدة عقب رفع العقوبات الاقتصادية مما يتيح فرصة اكبر لتدفقات بالعملات الصعبة من خلال جذب استثمارات اجنبية مقدرة .

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