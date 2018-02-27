بوب يثمن قرارات وزارة المالية لإصلاح الهيئات العامة والشركات الحكومية

الخرطوم 27 -2- 2018م (سونا) - ثمن بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قرارات وزارة المالية لإصلاح الهيئات العامة والشركات الحكومية لجهة أنها تصب فى إتجاه الحد من الانفاق العام .وتساءل بوب هل الادارة فى هذه المؤسسات فاعلة ومتفاعلة ومدركة لدورها وطبيعة عملها.

وشدد بوب فى تصريح (لسونا) على ضرورة أن يشمل عمل اللجان التى كونتها وزارة المالية لهذا الغرض البرامج والخطط الاستراتيجية والموارد لهذه المؤسسات للتأكد من تصويب هذه الآليات لخدمة الأهداف المنشودة لهذه المؤسسات الى جانب كيفية إختيار العاملين للعمل فى هذه المؤسسات وتدريبهم وتحفيزهم وتقييم أدائهم مع مراجعة الشراكات التى تقيمها هذه المؤسسات .

وفى هذا الصدد تساءل بوب هل هى شراكات مفتوحة ام شراكات تقوم على أسس عادلة مؤكدا على أهمية الوقوف على المشروعات المستقبلية لهذه المؤسسات ومدى تصويبها نحو الأهداف العامة .

كما قال سيادته إن هذه الآليات لابد أن تحقق مجموعة من النتائج والتى من بينها رضاء العاملين بالاضافة الى رضاء المجتمع وبذلك تكون هذه المؤسسات قد نجحت تماما فى أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الكلية ،معربا عن أمله فى أن ترفع هذه اللجان تقريرها لوزارة المالية بحيدة وشفافية تامة وبلا محاباة لإعادة الأمور الى نصابها فى هذه المؤسسات .

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