النفط يغلق مرتفعا مسجلا اعلى مستوياته في ثلاثة اسابيع

نيويورك 27 -2-2018 م ( بنا) - اغلقت أسعار النفط في بورصة نيويورك مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم من طلب أمريكي قوي وتصريحات السعودية بأنها ستواصل خفض الانتاج تماشيا مع مساع أوبك.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 0.28 %، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولارا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولارا وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأغلقت عقود خام الوسيط الامريكي مرتفعة 0.50 %، إلى 63.91 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يوما عند 64.24 دولارا.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4 % في حين ارتفع الخام الأمريكي 3%.

ولقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي قال السبت إن انتاج المملكة من النفط الخام في الربع الأول من هذا العام سيكون منخفضا بشكل كبير عن الحد الاقصى المحدد لها في إطار اتفاق خفض الإمدادات العالمي ، مع متوسط للصادرات يقل عن سبعة ملايين برميل يوميا.

كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في الطلب على الخام.

