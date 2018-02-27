النفط الكويتي يرتفع 1.14 دولارا.. ليبلغ 63.51 دولارا للبرميل

الكويت 27-2-2018 م (كونا ) - إرتفع سعر برميل النفط الكويتي 14ر1 دولارا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 51ر63 دولارا أمريكي مقابل 37ر62 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين في تعاملات أمس مدعومة بالأخبار بأن السعودية تعتزم مواصلة خفض مستويات الإنتاج.

وأنخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل بمقدار 7 سنتات لتصل عند التسوية الى مستوى 97ر66 دولارا كما انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط الخام الأمريكي لشهر أبريل لتصل الى مستوى 52ر63 دولارا للبرميل.

