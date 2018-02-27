الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

الكويت 27-2-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 299ر0 دينار فيما ارتفع اليورو ليسجل 369ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 418ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 319ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في تعاملات يوم امس الاثنين وذلك مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور أول شهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امام الكونجرس حول السياسة النقدية والاقتصاد الامريكي.

