الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.168 0.1688 0.1684
الجنيه الاسترليني25.0595 25.1848 25.1221
الفرنك السويسري19.149 19.2447 19.1969
الدولار الكندي 14.1538 14.2246 14.1892
كرونة السويدية2.2039 2.2149 2.2094
الكرونة النرويجية2.296 2.3075 2.3017
الكرون الدنماركي2.9722 2.9871 2.9796
الدينار الكويتي 59.4934 59.7909 59.6421
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الاماراتي4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني47.6263 47.8644 47.7454
الريال العماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي
(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1289 22.2396 22.1843