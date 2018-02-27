الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء على النحو التالي :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.168 0.1688 0.1684

الجنيه الاسترليني25.0595 25.1848 25.1221

الفرنك السويسري19.149 19.2447 19.1969

الدولار الكندي 14.1538 14.2246 14.1892

كرونة السويدية2.2039 2.2149 2.2094

الكرونة النرويجية2.296 2.3075 2.3017

الكرون الدنماركي2.9722 2.9871 2.9796

الدينار الكويتي 59.4934 59.7909 59.6421

الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002

الدرهم الاماراتي4.8891 4.9135 4.9013

الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني47.6263 47.8644 47.7454

الريال العماني 46.6245 46.8576 46.7411

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي

(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.1289 22.2396 22.1843



