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أبرز عناوين أخبار /سونا/ ليوم أمس الأثنين
المشاركون في منتدى المقرن الدولي يشيدون بالمنتدى وكرم السودانيين
مدير عام الايسيسكو يستقبل وزير الثقافة
وزير الدولة بالثقافة : نحن ضد تسييس الثقافة
بوب يثمن قرارات وزارة المالية لإصلاح الهيئات العامة والشركات الحكومية
محلل اقتصادى يثمن جهود البنك المركزى فى تهيئة البيئة الاستثمارية بالبلاد
الأمين العام للحركة الإسلامية يشيد بجهود حكومة شرق دارفور في تحقيق المصالحات القبلية
الوطني يكمل إجراءات التسليم والتسلم
إدارة الإستثمار بجنوب دارفور تقدم الإمتيازات والإعفاءات اللازمة للإستثمار بالولاية
أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء
التاريخ :
27-02-2018 - 09:01:00 صباحاً
الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الثلاثاء
بـ 28.3000جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو29.4320جنيها والأدنى هو 27.1680جنيها.
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