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السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

التاريخ : 27-02-2018 - 09:01:00 صباحاً
الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الثلاثاء
بـ 28.3000جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو29.4320جنيها والأدنى هو 27.1680جنيها.
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