الملك محمد السادس يخضع لجراحة ناجحة في القلب في فرنسا

باريس 27-2-2018م(بي بي سي )- خضع محمد السادس ملك المغرب لجراحة ناجحة في القلب في فرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية المغربية.

وقالت الوكالة إن الملك سوف يتمكن من استئناف عمله دون أي قيود بسبب الحالة الصحية.

وأضافت أن ملك المغرب، البالغ من العمر 54 سنة، تلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس بعد شكواه من "اضطراب في ضربات القلب" في 20 يناير الماضي، مؤكدة أن الجراحة نجحت بالفعل في ضبط وتيرة النبض والقضاء على الاضطرابات.

وكان العاهل المغربي قد أجرى جراحة في عينه في فرنسا أيضا في سبتمبر الماضي.

وتولى محمد السادس الحكم عام 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني الذي توفي إثر أزمة قلبية ليكون الملك رقم 23 في الدولة العلوية المغربية، صاحبة أطول فترة حكم بين الأسر الملكية في العالم الإسلامي.

وتراقب دول الغرب عن كثب الاستقرار الاجتماعي في دولة المغرب نظرا لأنها الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لم يجد الجهاديون موطأ قدم لهم فيها كما أنها شريكة هامة في مجابهة الجماعات المسلحة الإسلامية من خلال التعاون الاستخباراتي مع الغرب.

