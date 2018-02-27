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تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة

التاريخ : 27-02-2018 - 12:17:00 مساءً

الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة و الفريق اول كمال عبدالمعروف رئيسا للاركان المشتركة
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