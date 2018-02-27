قرار ولائي بتشكيل لجنة خاصة لجمع السلاح ببورتسودان

بورتسودان 27-2-2018 م ( سونا ) - أصدر والي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد قرارا ولائيا بتشكيل لجنة خاصة لجمع السلاح غير المرخص بالولاية، وذلك استنادا على أحكام الدستور الانتقالي للولاية تعديل 2016م .

ونص القرار على إشراف الوالي على اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة قائد إتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي، مدير الشرطة بالولاية مقرراً للجنة وعضوية آخرين لتمثيل الأمن والنيابة والإدارة القانونية .

كما نص القرار على مهام وأختصاصات اللجنة المتمثلة في جمع السلاح غير المرخص من المواطنين بالاضافة إلى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم إستعمال الرصاص في المناسبات.

وعلى صعيد متصل وصل الي ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة هاشم عبد الرحمن مدير العلاقات العامة بالشرطة المركزية للوقوف على إستعدادات الولاية لتنفيذ عمليات جمع السلاح غير المرخص.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي مدير الشرطة بالولاية.