والي البحر الاحمر بالإنابة يبحث ترتيبات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية الموارد البحرية

بورتسودان فى 27-2-2018م (سونا) - بحث الأستاذ علي عبد اللطيف والي البحر الأحمر بالانابة الترتيبات الخاصة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية الموارد البحرية {قطاع الأسماك }الذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية {اليونيدو } بتمويل من حكومة النرويج.

وأشاد لدى لقائه اليوم بمكتبه بوفد المنظمة الذي يزور الولاية حالياً اشاد بجهود اليونيدو وحكومة النرويج في هذا المجال.

من جانبه أوضح الأستاذ أحمد محمد طاهر منسق المشروع بالولاية خلال اللقاء أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل بناء قاعدة معلومات تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد، وبناء أسس للاستثمار في هذا القطاع، مشيدا بدور اليونيدو وحكومة النرويج في تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع التي تم فيها عمل المسوحات وبناء القدرات الموسسية، مؤكداً على استعداد حكومة الولاية لدعم وتعزيز كافة الجهود لتنمية وتطوير الموارد البحرية.

