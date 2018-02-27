إيداع مشروع تعديل قانون هيئة مياه الشرب لسنة 2011 تعديل 2018م منضدة تشريعي النيل الابيض



كوستي 27 - 2 - 2018م ( سونا ) - أودع الأستاذ الطيب محمد عبد الله أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض منضدة المجلس التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس، مشروع تعديل قانون هيئة مياه الشرب بولاية النيل الأبيض لسنة 2011 تعديل 2018 في مرحلة الإيداع، وأشار أمين عام الحكومة إلى أن التعديل يهدف لتجويد الخدمة المقدمة في مجال مياه الشرب في مدن و قري الولاية بمحلياتها المختلفة، حيث أجريت عدد من التعديلات على بعض مواد و بنود القانون بحيث تصبح الهيئة مسؤولية مباشرة عن حسن أدائها وإدارتها لدى الوزير المختص ومراقبة أعمال الهيئة لتحقيق أغراضها .

وتمنى أعضاء المجلس أن يلبي القانون رغبات المواطنين في تحسين الأداء في مرفق المياه، وقد اجاز المجلس التشريعي القانون في مرحلة السمات العامة وتمت إحالته للجنه القانونية.