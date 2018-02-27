المعادن تعلن عن فتح باب الاستثمار في الأحجار الكريمة وشبه الكريمة

الخرطوم 27-2-2018م(سونا)- أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن فتح باب الاستثمار والبحث والاستكشاف في مجال الأحجار الكريمة وشبه الكريمة بالمناطق المختلفة في السودان بعد إكتمال الاجراءات واللوائح الخاصة بالاستثمار في هذا المجال.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة بتنوع الاستثمار في كافة المعادن لذلك رأت الوزارة ممثلة في ذراعها الفني "هيئة الأبحاث الجيولوجية" ضرورة فتح المجال للاستثمار من أجل توطين الخبرة والمعرفة والصناعة في البلاد .

ولفت إلى أن الهيئة وتأكيدا لدورها في هذا المجال ، قامت بإجراء مسوحات مبدئية للولايات التي تذخر بهذه الإمكانيات ( الأحجار الكريمة وشبة الكريمة )، كما قامت بتدريب الكوادر للتعرف على هذه الأحجار بالاختبارات المجهرية المختلفة وذلك لنشر ثقافة أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بمناطق السودان المختلفة.

في الوقت ذاته دعا د. أبوفاطمة الشركات والمستثمرين للتقدم بطلباتهم للاستثمار في هذا المجال، معلنا عن حوافز تشجيعية للشركات التي تسعى لإضافة قيمة مضافة من خلال التصنيع لهذه الأحجار بالصقل والقطع.

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