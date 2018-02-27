النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع علي ترتيبات إنعقاد مؤتمر البحوث العلمية

الخرطوم 27-2- 2018م (سونا)- اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على ترتيبات انعقاد مؤتمر البحوث العلمية في مجال الصحة المزمع عقده في السادس من مارس القادم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة والذي أوضح في تصريحات صحفية أن المؤتمر يعد من الأهمية بمكان وقد تم الترتيب له بعد مداولات ونقاش مستفيض بين مراكز البحوث العلمية العاملة في مجال الصحة.

وقال إن المؤتمر يعد نقطة انطلاق حقيقية للبحوث العلمية في المرحلة القادمة، مبينا أن المؤتمر ينعقد تحت شعار: "السياسات الصحية مبنية على الأدلة والبراهين". وأضاف أنه سيشارك فيه عدد كبير من الخبراء من الداخل والخارج وسيناقش أوراقا علمية مهمة تتعلق بتطوير وترقية البحث العلمي في المجال الصحي.