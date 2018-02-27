رئاسة الجمهورية تبحث الترتيبات السياسية للمرحلة المقبلة حتي 2020 م

الخرطوم 27-2-2018م( سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم ومساعد رئيس الجمهورية موسي محمد أحمد الترتيبات السياسية للمرحلة المقبلة حتي 2020 م والمتعلقة باستكمال المفوضيات والمؤسسات ذات الصلة .

وأكد مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد أحمد في تصريحات صحفية عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية د.فيصل حسن إبراهيم بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم تطابق وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بأهمية تضافر الجهود وأن تكون القوي السياسية جزءا من عملية إكمال السلام .

وتوقع مساعد رئيس الجمهورية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون بين كافة القوى السياسية خاصة بين حزبي المؤتمر الوطني ومؤتمر البجا.

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