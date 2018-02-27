الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:36:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

براغ توجه ضربة لتركيا.. وتفرج عن الزعيم الكردي صالح مسلم

التاريخ : 27-02-2018 - 01:32:00 مساءً
أبوظبي 27-2-2018م ( سكاي نيوز عربية)-
قضت محكمة في التشيك بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم رغم طلب أنقرة تسليمه إليها بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه من أنقرة، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التركية قبل يومين، إن السلطات التشيكية اعتقلت الزعيم السابق لحزب سياسي كردي سوري، بناء على "إشعار أحمر" من الإنتربول بطلب من أنقرة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله: "نتمنى أن يتم تسليمه".
وأدرجت أنقرة مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، على قائمة أكثر المطلوبين لدى تركيا في وقت سابق من فبراير الجاري.
وتعتبر تركيا الحزب "منظمة إرهابية" ترتبط بالمتمردين الأكراد، ويعد الحزب القوة الكردية السياسية الرئيسية شمالي سوريا، ولا يزال مسلم يتمتع بنفوذ كبير بالرغم من تنحيه عن زعامة الحزب العام الماضي.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء